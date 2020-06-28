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مراسلة تتعرّض لسطو بسكين على المباشر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثفيديوهات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مراسلة تتعرّض لسطو بسكين على المباشر (فيديو)

كل الوطن – وكالات: لم تكن مراسلة قناة “سي أن أن برازيل” تتوقّع أن تصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي بدلا عن الخبر الذي كانت تنقله من أحد شوارع سان باولو عن ليلة ممطرة شهدتها المدينة، حيث تعرّضت لعملية سطو على المباشر.

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وعندما كانت المراسلة تتحدّث عن أوضاع المدينة بعد ليلة ممطرة اقترب منها شخص يرتدي قبعة وبيده سكين، وطلب منها أن تسلمه هاتفها تحت التهديد، فانصاعت ”Bruna Macedo” البالغة 27 سنة، وسلمته إياه، لكنه لم يكتف بذلك، وطلب منها أن تبتعد عن الكاميرا، ولما فعلت طلب منها أن تسلمه هاتفا آخر كان بحوزتها، قبل أن يفر .

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389432

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