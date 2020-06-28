السودان.. مقتل سجين وإصابة 4 آخرين بعد محاولة هروب جماعي

كل الوطن – وكالات: أعلنت شرطة السودان، اليوم السبت، عن مقتل سجين وإصابة 4 آخرين في أحداث تمرد بسجن بورتسودان القومي شرق البلاد.

وذكرت الشرطة السودانية، في بيان، أن عددا كبيرا من نزلاء السجن تجمهروا في تمام الساعة التاسعة صباحا وبدأوا بحصب قوات الحراسة، مطالبين بالإفراج عنهم دون مسوغ قانوني.

وأضاف البيان أن قوات إدارة السجن خاطبت النزلاء وأنذرتهم بخطورة هذه التصرفات، وأنها ليست الطريق الأمثل والقانوني في حالة وجود مطالب.

وتابعت الشرطة: “تزايدت أعمال الشغب وبدأت مجموعات في كسر السور الداخلي، ونزع البوابات محاولين الهروب الجماعي”، مضيفة أن إدارة السجن اتخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السجون ومعاملة النزلاء وفق الضوابط، وجراء ذلك أصيب 4 نزلاء بإصابات متفاوتة تم إسعافهم وحالتهم مستقرة، فيما توفي نزيل متأثرا بإصابته.

وأوضحت الشرطة أن الإجراءات المتخذة لمواجهة أعمال الشغب والتمرد ومحاولات الهروب الجماعي تخضع لمعايير وضوابط قانونية تفصيلية يتم الالتزام بها حرفيا.

وطالبت الشرطة النزلاء وذويهم بضرورة اللجوء للمسار القانوني لأي مطالب يرونها مستحقة، خاصة وأن النزلاء بالسجون يخضعون لتنفيذ أحكام قضائية.