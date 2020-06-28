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الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية دوروثي شيا على خلفية تصريحاتها الأخيرة

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الخارجية اللبنانية تستدعي السفيرة الأمريكية دوروثي شيا على خلفية تصريحاتها الأخيرة

كل الوطن – فريق التحرير: أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن وزير الخارجية اللبناني، ناصيف حتي، استدعى السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، على خلفية تصريحاتها الأخيرة.

ومن المقرر، بحسب ما أشارت قناة “أل بي سي أي”، أن يلتقي حتي السفيرة غدا الاثنين، عند الساعة الثالثة بعد الظهر لإبلاغها أنه “وفق اتفاقية فيينا لا يجوز لسفير أن يتدخل في الشؤون الداخلية لبلد آخر، ولا يجوز أن يتضمن كلامه تحريضا”.

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وكان قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، محمد مازح، أصدر قرارا يقضي بـ”منع أي وسيلة إعلامية لبنانية أو أجنبية تعمل على الأراضي اللبنانية، من إجراء أي مقابلة مع السفيرة الأمريكية لمدة سنة”، وذلك بسبب تصريحات اعتبرها القاضي أنها “تساهم في تأليب الشعب اللبناني على بعضه، وتثير نعرات طائفية ومذهبية وسياسية”.

وجاء ذلك بعد تصريحات للسفيرة شيا قالت فيها إن “الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله يهدد استقرار لبنان، وإن الحزب يمنع الحل الاقتصادي في لبنان”.

ونفت الحكومة اللبنانية أن تكون قد قدمت اعتذارا للسفيرة الأمريكية عن القرار، في وقت رفضت وسائل الإعلام اللبنانية الالتزام به.

المصدر: LBCI

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389450

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