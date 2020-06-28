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“الصحة السعودية”: تسجيل 40 حالة وفاة و3989 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 24 ثانيةآخر تحديث : منذ 24 ثانية
“الصحة السعودية”: تسجيل 40 حالة وفاة و3989 إصابة جديدة بكورونا خلال يوم

كل الوطن – الرياض: لليوم الثالث على التوالي، سجلت السلطات الصحية السعودية قرابة أربعة آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19″، عن رصد 3989 إصابة جديدة بالعدوى خلال آخر 24 ساعة (مقابل 3927 إصابة أمس السبت و3938 إصابة الجمعة و3372 إصابة الخميس).

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وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في المملكة حتى الآن 182493، بما في ذلك 56187 حالة نشطة، منها 2277 في حالة حرجة.

وأكدت الوزارة رصد 40 وفاة جديدة جراء “كوفيد-19” خلال اليوم الأخير (مقابل 37 وفاة السبت و46 وفاة الجمعة و41 وفاة الخميس)، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1551 حالة وفاة.

وتماثل 2627 مريضا للشفاء من كورونا في السعودية منذ أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 124755 شخصا.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389453

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