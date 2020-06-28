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“سعود الطبية” تحذّر من لدغات العقارب والثعابين

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 31 ثانيةآخر تحديث : منذ 31 ثانية
“سعود الطبية” تحذّر من لدغات العقارب والثعابين

كل الوطن – الرياض: حذرت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ المستشفى العام من خطورة الاقتراب من الحيوانات والزواحف اللادغة، عند الخروج للمنتزهات البرية خلال هذه الفترة التي يتواكب معها فترة تهيج العقارب والثعابين بعد موسم الشتاء.

وأكدت طوارئ المدينة على أهمية الحرص على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، والتي تتمثل في الحرص على لبس الأحذية التي تغطي الساق، بالإضافة إلى أخذ أدوات الإسعافات الأولية.

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وأوضحت المدينة بأن طوارئ المستشفى العام يستقبل سنويًا العديد من الحالات نتيجة لدغات العقارب والثعابين خصوصًا في فترة الصيف.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389465

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