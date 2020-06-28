4 أسباب تقف وراء النسيان

كل الوطن – وكالات: يعاني بعض الأشخاص من نسيان بسيط للأمور والأشياء، كمكان المفاتيح أو مواعيد معينة، أو أسماء محددة، لكن إذا كان النسيان يطول ويقتضي الفرد وقتا طويلا في تذكر الأشياء من حوله، فيمكن أن يكون ذلك علامة تحذيرية على وجود خطأ ما أو بداية قد تقود إلى فقدان الذاكرة.

وعندما تكون في الثلاثينيات أو الأربعينيات من العمر، لا يرتبط النسيان عادة بالأمراض المزمنة مثل الزهايمر والخرف، إلا أنه غالبًا ما يرجع لواحد من هذه الأسباب التي رصدها الباحثون على النحو التالي:

انخفاض فيتامين ب 12

يؤثر النظام الغذائي بشكل كبير على الذاكرة، ويمكن أن يتسبب انخفاض فيتامين ب 12 في الشعور بالنسيان، ويعد فيتامين بـ 12 مهما للحفاظ على صحة الخلايا العصبية وخلايا الدم الحمراء في الجسم.

الاكتئاب

يمكن أن يحدث النسيان أيضا نتيجة للاكتئاب، فعندما يشعر الإنسان بالحزن وعدم الاهتمام بمن حوله، يصبح من الصعب تذكر الأشياء التي تحدث، ويؤثر الاكتئاب بشكل كبير على جزء من الدماغ، حيث يؤثر على وظائف المخ وسرعة التفكير ومدى الانتباه والقدرة على حل المشكلات.

الأدوية

إذا كنت تعاني من نسيان الأشياء، فيجب مراجعة أولاً الأدوية التي تتناولها، حيث يمكن أن تؤثر بعض الأدوية بشكل كبير على القدرة على التذكر والتفكير بوضوح، فيمكن لأدوية مثل أستيل كولين وسيكلوبنزابرين والعديد من أدوية الاكتئاب الأخرى أن تعبث وتؤثر على ذاكرتك.

خمول الغدة الدرقية

يمكن أن يسبب خمول الغدة الدرقية أيضًا فقدان الذاكرة والضباب العقلي، وإذا كنت تشعر بالنسيان مؤخرًا، فيجب إجراء فحص لاختبار مستوى الغدة الدرقية.