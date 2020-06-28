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القبض على المتورّطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-28T22:45:09+03:00
2020-06-28T22:49:33+03:00
أخبار المناطقجرائم وحوادث
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 5 دقائقآخر تحديث : منذ 5 دقائق
القبض على المتورّطين بقتل مقيم سوداني في الدمام قبل 4 سنوات

كل الوطن – الرياض: صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، بأن التحريات الأمنية وإجراءات البحث والاستدلال، التي استمرت لفترة تزيد على (4) أربعة أعوام، أسفرت – بتوفيق الله – عن القبض على (4) أربعة مواطنين بالعقد الثاني من العمر، وذلك بعد توفر الأدلة على تورطهم بجريمة قتل مقيم من الجنسية السودانية بتاريخ 1437/8/7 هـ نتيجة خلاف معه على أفضلية السير بأحد الأحياء بمدينة الدمام، والاعتداء عليه بالطعن ومن ثم القيام بدهسه والفرار بمركبته من الموقع، وقد جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389482

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