الأكاديمي عبدالخالق عبدالله ينتقد مشاريع طبية بين الإمارات وإسرائيل

كل الوطن – وكالات: انتقد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله إعلان الإمارات عن مجموعة مشاريع طبية مشتركة إسرائيل في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن القرار الإماراتي لم يكن موفقا.

قرار التعاون مع شركات طبية وبحثية إسرائيلية غير موفق حتى ان كان لمكافحة #كورونا. هناك شركات ومعاهد في كوريا اليابان الصين الهند فرنسا ألمانيا أمريكا مليون مرة أفضل مما في إسرائيل. الإمارات لا تحتاج التعاون مع معاهد إسرائيلية ولا تحتاج التعاون مع عدو إسرائيلي للقضاء على كورونا. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 28, 2020

وقال عبد الله في تغريدة على صفحته في “تويتر”، إن “قرار التعاون مع شركات طبية وبحثية إسرائيلية غير موفق حتى ان كان لمكافحة كورونا”.

وأوضح أن “هناك شركات ومعاهد في كوريا اليابان الصين الهند فرنسا ألمانيا أمريكا مليون مرة أفضل مما في إسرائيل”.

كما أكد أن “الإمارات لا تحتاج التعاون مع معاهد إسرائيلية ولا تحتاج التعاون مع عدو إسرائيلي للقضاء على كورونا”.

هذا وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

المصدر: RT