تسجيل الدخول
» » الأكاديمي عبدالخالق عبدالله ينتقد مشاريع طبية بين الإمارات وإسرائيل

الأكاديمي عبدالخالق عبدالله ينتقد مشاريع طبية بين الإمارات وإسرائيل

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-29T00:40:20+03:00
2020-06-29T01:02:23+03:00
عربي ودوليكورونا.. على مدار الساعة
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 23 دقيقةآخر تحديث : منذ 23 دقيقة
الأكاديمي عبدالخالق عبدالله ينتقد مشاريع طبية بين الإمارات وإسرائيل

كل الوطن – وكالات: انتقد الأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله إعلان الإمارات عن مجموعة مشاريع طبية مشتركة إسرائيل في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد.

واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن القرار الإماراتي لم يكن موفقا.

اقرأ أيضا...

وقال عبد الله في تغريدة على صفحته في “تويتر”، إن “قرار التعاون مع شركات طبية وبحثية إسرائيلية غير موفق حتى ان كان لمكافحة كورونا”.

وأوضح أن “هناك شركات ومعاهد في كوريا اليابان الصين الهند فرنسا ألمانيا أمريكا مليون مرة أفضل مما في إسرائيل”.

كما أكد أن “الإمارات لا تحتاج التعاون مع معاهد إسرائيلية ولا تحتاج التعاون مع عدو إسرائيلي للقضاء على كورونا”.

هذا وأعلنت الإمارات، الخميس الماضي، أن شركتين إماراتيتين خاصتين أطلقتا مجموعة مشاريع طبية مشتركة مع شركتين إسرائيليتين في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389488

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.