فوائد مذهلة لقشر التفاح

كل الوطن – وكالات: عادة ما يتخلص الكثير منا من قشر التفاح عند تناوله، لكن الدراسات أكدت أن هذا التصرف غير صحيح ويعد من العادات الغذائية الخاطئة.

وتحتوي قشور التفاح على الكثير من الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين k وفيتامين e، بالإضافة إلى الألياف وحمض الفوليك، ما يجعلها ذات فائدة عظمية على جسم الإنسان.

وتساعد قشور التفاح جسم الإنسان على الوقاية من بعض الأمراض التي من الممكن أن يتعرض لها، منها التصلب المتعدد والأنيميا.

حماية الدماغ

قشور التفاح تحتوي على مركب الكيرسيتين وهو مهم لحماية خلايا الدماغ من التعرض إلى التلف، ومنع فقدان الذاكرة، فضلا على أنه يزيد من التركيز.

تقوية الجهاز المناعي

تحتوي قشور التفاح على فيتامين ج المهم لتقوية الجهاز المناعي، فضلا على أنه يحتوي على فيتامين أ والكولين الذي يعزز بناء الخلايا بالجسم وتقويتها.

تنظيم السكر

قشور التفاح بها الكثير من مضادات الأكسدة التي تساعد على خفض معدل السكر بالدم وتعزيز استجابة الأنسولين، فضلا على احتوائها على الألياف، وقد نصحت جمعية السكري الأمريكية المصابين بمرض السكر بضرورة تناول قشور التفاح لخفض معدل السكر بالدم.

فوائد قشور التفاح للجهاز الهضمي

تحتوي قشور التفاح على الألياف الصحية والمركبات الحيوية التي تساعد على منع التصاق الجراثيم بجدران المعدة مما يساعد على راحة المعدة.

كما تحتوي على على الماء والسكريات الصحية، وفيتامين سي، فيتامين أ، البوتاسيوم، الكالسيوم، الفوسفور، والحديد مما يساعد على التخلص من الحموضة والغازات وعلاج الإسهال.

الوقاية من الأنيميا

لمن يعانون من فقر الدم فإن قشور التفاح تعتبر من الأغذية الصحية لهم، حيث أنها تحتوي على الحديد، وهو من المعادن الهامة التي لها دور في الحماية من فقر الدم والأنيميا كما أنه يساعد على إنتاج خلايا الدم الحمراء.

الحماية من التصلب المتعدد

وفق أحدث الدراسات التي ذكرها موقع ساينس تايم والتي أجريت في جامعة تومسون جيفرسون الأمريكية، فإن قشور التفاح تساعد على إصلاح الخلايا العصبية لأنها تحتوي على مركب كيميائي (أورسوليك) الذي يساعد على حماية الخلايا مما يساعد على منع الإصابة بالتصلب المتعدد وتقوية الأعصاب بشكل عام.

التقليل من تسوس الأسنان

قشور التفاح تساعد على تحفيز إفراز اللعاب بالفم مما يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة للتسوس بالأسنان، فضلا على أنه يبيض الأسنان بشكل أكبر ويجعلها صحية.