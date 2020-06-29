إسرائيل تسحب ترخيص شبكة تلفزيونية أمريكية تسعى “للتبشير”

كل الوطن – وكالات: أعلنت هيئة الرقابة على وسائل الإعلام الإسرائيلية أمس الأحد سحب ترخيص البث الخاص بشبكة التلفزيون المسيحية الأمريكية “غاد تليفيجن” متهمة إياها بنشاط تبشيري يستهدف اليهود.

وأطلقت شبكة “غاد تليفيجن” أو “تلفزيون الرب” المسيحية الدولية خلال شهر مايو الماضي، قناتها “شيلانو” أو “لنا” بالعربية عبر ناقل الكابل المحلي “هوت”. وقالت الشبكة حينها إن قناتها تتوجه إلى المسيحيين.

وأثار المضمون الذي تقدمه القناة ضجة في إسرائيل، إذ اتهمها وزير الاتصالات دافيد أمسالم بأنها “قناة تبشيرية” تسعى إلى تحويل اليهود إلى المسيحية.

وبدأ مجلس بث الكابلات والقمر الصناعي في إسرائيل تحقيقا للتحقق مما إذا كانت القناة قد قامت بتزوير طبيعة ما تبثه عندما قدمت طلب الحصول على ترخيص البث.

وتبث شبكة “غاد تليفيجن” برامجها في 200 دولة حول العالم، وتقول إن لديها مئات الملايين من المشاهدين.

المصدر: وكالات