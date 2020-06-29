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علامة في النظارة تحميك من الأشعة الضارة.. ابحث عنها

كل الوطن - فريق التحرير
أزياء وأكسسوارات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
علامة في النظارة تحميك من الأشعة الضارة.. ابحث عنها

كل الوطن – وكالات: ينبغي أن توفّر النظارة الشمسية السليمة حماية فعالة للعين من الأشعة فوق البنفسجية الضارة، وفق طبيب العيون الألماني البروفيسور كلاوس كورسيفن.

وقال كورسيفن إن الطول الموجي للأشعة الضارة قد يصل إلى 400 نانومتر؛ لذا يجب ارتداء نظارة تشتمل على علامة (UV400) والتي تعني حجب جميع الأشعة، التي يصل طولها الموجي إلى 400 نانومتر.

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وأضاف أن لون عدسات النظارة قد يتسبب في تغير الألوان في البيئة المحيطة، موضحاً أن العدسات البنية والرمادية والخضراء هي أقل العدسات، التي تؤدي إلى تغير الألوان، بينما تُزيد العدسات الصفراء أو البرتقالية من تباين الألوان.

ومن المهم أيضاً أن تكون النظارة كبيرة بشكل كاف بحيث تغطي الحواجب، وذلك لتحمي العين من الأشعة فوق البنفسجية من الجوانب أيضاً.

وبطبيعة الحال ينبغي أن تكون النظارة الشمسية ذات مقاس مناسب بحيث لا تضغط وسادات الأنف أو الأذرع على الوجه.

كما أن من الأفضل أن تكون وسادات الأنف مصنوعة من مادة بلاستيكية طرية، كي تتواءم بمرونة مع شكل الأنف.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389518

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