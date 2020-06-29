بعد نشرها صورة فاضحة.. نجمة خليجية تناشد: “احذفوها واستروني”! (صور)

كل الوطن – الرياض: نشرت الفنانة البحرينية حنان رضا، صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت حنان في منشور لها عبر حسابها في “سناب شات”: “الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلا”.

وأضافت: “أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه.. أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم”.

لكن الأمر الذي أثار غضب الجميع هو اكتشافهم أنه لا يوجد أي صورة من الأساس، وأنها اختلقت القصة لأنها أصبحت بعيدة عن الأضواء ليعود الحديث عنها من جديد.

وأطلقت حنان رضا في أواخر 2015 فيديو كليب “سمّوا عليه”، ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع “يوتيوب”، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها “لف ودور” ثم توارت عن الأضواء.

المصدر: RT