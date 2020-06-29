تطبيق “مدى” على صالونات الحلاقة مطلع العام الهجري يكشف حجم التستر الكبير

كل الوطن – الرياض: كشف وائل رفيق، مستثمر في قطاع العناية بالرجل وصالونات الحلاقة، عن وجود تستر في قطاع صالونات الحلاقة الرجالية بالمملكة بنسبة 90% مما يضر بالاقتصاد الوطني خاصة المشاريع الصغيرة والناشئة، لافتا الى وجود قضايا في المحاكم العمالية وسترتفع الفترة المقبلة بسبب التستر التي خلفتها جائحة كورونا والتي اظهرت لنا كثير من اعمال غير مقننة لم يسلط عليها الضوء، وكذلك خلف التستر كثرة طلبات نقل الكفالات وهروب العمالة.

وأكد رفيق أن كثير من الاشكاليات بدأت تظهر على السطح منذ بداية جائحة كورونا منذ اكثر من ثلاثة أشهر، وهي توقف الإيراد تماما، واستمرار الرسوم والإيجارات، والتأمين، والالتزامات المالية الآخرى، ملمحا أنه وبنهاية العام الجاري سيخرج كثير من صالونات الحلاقة الرجالية من السوق وستعلن إفلاسها، مطالبا الالتفات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم ، وقال أن أمام مجلس الغرف السعودية ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة وهيئة الغذاء والدواء، مسؤولية كبيرة لحلحلة هذا الملف “الصالونات الرجالية ومراكز العناية بالرجل”، كاشفا أن أنظمة جديدة يبدأ تطبيقها من شهر محرم المقبل على الصالونات الرجالية والعناية بالرجل، منها الزامهم بالدفع عبر أنظمة المدفوعات السعودية “مدى”وإلزامهم بالفواتير، وحماية الأجور، ومراقبة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وزارة التجارة، وزارة الشؤون البلدية والقروية وهيئة الغذاء والدواء لهذا القطاع الحيوي لاسيما وأن العمالة الوافدة هي المسيطرة على هذا السوق والمتحكمة فيه، مشيرا إلى أن المرحلة الجديدة تتيح فرص ثمينة للسعوديين للإمساك مجددا بمراكز وصوالين الحلاقة المسجلة بإسمهم من أجل تعظيم المكاسب التي كانت تفوتهم بسبب التستر، في الوقت الذي هناك تباحث مع مجلس الغرف وجهات اخرى بشأن التسعيرات “من 40 سنة لم يتم تعديل التسعيرات لحلاقة الذقن و لحلاقة الشعر”.

وطالب وائل رفيق بإعادة باقي الخدمات لمراكز العناية بالرجل وصالونات الحلاقة خاصة وأن المسموح به فقد حلاقة (ذقن، شعر الراس) أي أن 95% من الخدمات المربحة لاتقدم حالياً ، وأشار إلى صعوبة سعودة هذ القطاع ونحتاج إلى معاهد متخصصة “لاتتوفر بالمملكة”، وشدد على ضرورة وجود صاحب العمل على رأس عمله، مبينا أن دخل الكرسي 18 ألف ريال فيما يعطى للمواطن السعودي من الوافد المتستر عليه 1500 ريال .

ومن جانبها أوضحت شعاع الدحيلان، رئيسة اللجنة الوطنية لمشاغل وصالونات التزيين النسائي بمجلس الغرف السعودية، أن كل أزمة يرافقها نموذج إقتصادي، حيث خلفت جائحة كورونا تباطئ في الأرباح وارتفاع في معدلات التضخم وصعوبة في استقطاب الزبائن، وترى أن الحل في الاندماجات والشراكات والتحالفات بين عدة صالونات نسائية، والحد من الهدر المالي، وضرورة استخدام مواد ذات جودة عالية للعميلات وتقليل الموردين، ترشيد الكهرباء والمياه.

ولفتت أن مجلس الغرف السعودية يعمل على الحد من “تاجرات الشنطة” حيث أن هناك أنظمة جديدة وإجراءات نعمل عليها وستعلن قريبا لحل هذا الملف والمعوقات الاخرى التي تواجه الصالونات النسائية جراء جائحة كورونا.

وقالت شعاع الدحيلان المجلس ليس له علاقة بوضع التسعيرات خاصة وأنها تعتمد على الخدمات المقدمة والمواد المستخدمة في كل صالون نسائي وسيكون هناك تصنيف للصالونات النسائية ، وأكدت أنه بقدر الخسائر الكبيرة التي تكبدتها المراكز النسائية وصوالين الحلاقة الرجالية خلال الفترة الماضية ، إلا أنها من جانب آخر أظهرت حجم الإمكانات الكبيرة المهدرة في القطاع الذي يمكن أن يستفاد لصالح تنمية الاقتصاد الوطني ، عن طريق الاستثمار في الجودة العالية وإعداد الكوادر المتخصصة التي تقوم بمختلف أعمال التزيين ، منوهة أن تطبيق الدفع الإلكتروني “مدى” ومراقبة الأسعار من قبل وزارة التجارة ستحد من التستر والتلاعب ، وستعمل على تخفيض التحويلات المالية من القطاع للخارج.

وذكرت أن صالونات التزيين النسائية هي في الغالب يديرها سعوديات وإن وجد التستر فيها فهو بشكل نادر ، فالمبالغ الكبيرة التي تصرفها صاحبة الصالون على التأسيس لا تتيح التخلي عنه لوافدات، مشيرة إلى أن الدفع الالكتروني متبع لدى الكثير من مراكز التزيين النسائية، وسيكون التطبيق الإلزامي دافع لتطبيق المحلات الأخرى التي لم توفر وسائل الدفع الحديثة ، وشددت على أن البروتوكولات الجديدة لوزارة الصحة ووزارة الشؤون البلدية والقروية وأنظمة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ستحفز المشاغل على المزيد من الاهتمام بجودة الأداء ، في الوقت الذي ستحيد فيه “تاجرات الشنطة” ومقدمات الخدمة في المنازل واللاتي لا يلتزمن بأهم معايير السلامة والنظافة.