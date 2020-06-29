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الشورى يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-29T19:58:45+03:00
2020-06-29T19:59:55+03:00
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 3 دقائقآخر تحديث : منذ 3 دقائق
الشورى يطالب بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون

كل الوطن – الرياض: طالب مجلس الشورى في الجلسة المنعقدة اليوم الاثنين بالإسراع في خصخصة هيئة الإذاعة والتلفزيون بناءً على الدراسات التي أٌنجزت في هذا المجال، ودعا الهيئة إلى تحديد احتياجاتها التي تمكنها من تحقيق المنافسة وتجويد المحتوى ورفع الإنتاجية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودراسة تطوير منصة لخدمة الفيديو حسب الطلب لبث برامجها بالتوازي مع البث التلفزيوني التقليدي تماشياً مع تطورات المستقبل.

و أجل المجلس حسم مقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق إلى جلسة مقبلة والذي رفضه الشورى في منتصف شهر رجب الماضي، وأعيد إليه بعد تباين مع مجلس الوزراء، وسيتم لاحقاً مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن دراسة فرض ضريبة بمقدار 2،5% ( اثنان ونصف بالمائة) على نزلاء الفنادق المعادة دراسته وفقاً للمادة 17 من نظام الشورى، والتي تنظم حالة وجود التباين في الرأي من المجلسين وآلية تبادل وجهات النظر وتلمس المصلحة العامة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389566

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