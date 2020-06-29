تركي آل الشيخ يثير الجدل بعد قرار مفاجىء لمتابعيه على وسائل التواصل الإجتماعي

كل الوطن – الرياض: أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، توقفه عن كتابة أي موضوع بالفترة المقبلة من خلال صفحته الرسمية على “فيسبوك”.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الخاص، في رسالة وجهها لكل متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعي، أنه توقف عن الكتابة حتى إشعار آخر.

وكان آل الشيخ، كتب السبت، أنه قرر بعد تفكير عميق التنازل عن كل القضايا التي كان رفعها ضد مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، مطالبا بعدم الزج باسمه في أي موضوع يخص الشأن الرياضي.

وسبق ذلك الأسبوع الماضي، الحديث عن مرضه وخضوعه خلال الأشهر الأخيرة للعلاج خارج المملكة.

وقال أنه ما زال في صراع مع المرض، ينتصر عليه جولة ويهزم منه جولات، مؤكدا أنه “ما زال يقف على قدميه، ولن يستسلم”.

يذكر، أن علاقة آل الشيخ مع مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب وصلت إلى طريق مسدود، بعد سلسلة من الخلافات أدت إلى رفع اسم تركي آل الشيخ من القائمة الفخرية لرؤساء الشرف بالنادي، ووجه آل الشيخ حينها إنذارين عبر محاميه للنادي المصري، للمطالبة برد التبرعات التي قدمها للنادي، وأكد أن قيمتها قد بلغت 228,5 مليون جنيه مصري، بعد خصم قيمة الهدايا.