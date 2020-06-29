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الصحة العالمية عن جائحة كورونا: لم نقترب حتى من النهاية ونخشى الأسوأ

كل الوطن - فريق التحرير
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
الصحة العالمية عن جائحة كورونا: لم نقترب حتى من النهاية ونخشى الأسوأ

كل الوطن – وكالات: شدد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على أن العالم لا يزال بعيدا عن احتواء جائحة فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، رغم الجهود الرامية إلى تجاوز الأزمة.

وقال تيدروس، أثناء موجز صحفي عقده اليوم الاثنين: “نتطلع جميعا إلى أن ينتهي ذلك، ونريد جميعا مواصلة الحياة، لكن الحقيقة القاسية تكمن في أننا لم نقترب حتى من النهاية”.

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وأشار المدير العام العام للمنظمة الأممية إلى أن وتيرة تفشي الفيروس الذي يسبب مرض “كوفيد-19” لا تزال تزداد على مستوى العالم، على الرغم من إحراز كثير من الدول بعض التقدم في مكافحة الوباء.

ولفت إلى أن بعض الدول تشهد عودة في ارتفاع معدل الإصابات بالفيروس بعد إعادة افتتاح اقتصادها ورفع القيود المفروضة على الحياة الاجتماعية.

وحذر تيدروس من أن معظم الناس لا يزالون عرضة لخطر الإصابة، وأن أسوأ مراحل الجائحة لم تأت بعد، مؤكدا أن المنظمة “تخشى من الأسوأ” نظرا للظروف الحالية.

وأكد أن منظمة الصحة العالمية تخطط لعقد اجتماع ثان الأسبوع الجاري بهدف تقييم التقدم وترتيب الأولويات في المعركة ضد الجائحة.

كما أعلن تيدروس أن منظمة الصحة العالمية سترسل الأسبوع القادم وفدا إلى الصين بغية المساعدة في جهود تحديد مصدر الفيروس المستجد.

من جانبه، أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ في المنظمة، مايك راين، أن المنظمة تتوقع بذل جهود هائلة بغية تطوير لقاح آمن وفعال للوقاية من “كوفيد-19″، مشيرا في الوقت نفسه إلى غياب أي ضمانات لنجاح هذه المساعي.

المصدر: رويترز

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389582

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