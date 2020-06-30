مصر أمام مجلس الأمن: أي موقف أحادي بشأن سد النهضة سيؤدي لنزاع مسلح ونتائجه كارثية

وحسب موقع “اليوم السابع” قال سامح شكرى، وزير الخارجية، في جلسة مجلس الأمن عبر الفيديو كونفراس إن قضية سد النهضة “لها تبعات مهولة على الشعب المصري تتطلب منا بذل الجهود والتعاون فيما بيننا للوصول لحل عادل لهذه القضية”.

وأكد الوزير شكري، أن أزمة سد النهضة تهدد مورد المياه لـ100 مليون مصري وتشكل مخاطر على أمة بأثرها. لذلك لجأت مصر لمجلس الأمن لتجنب التصعيد في هذه الأزمة.

وأشار إلى مصر تدرك أهمية سد النهضة للشعب الإثيوبي، لكنه يحيق المخاطر بالمصريين والسودانيين والإثيوبيين إذا تم ملء السد من طرف واحد دون اتفاق.

وقال وزير الخارجية المصري إن “أي موقف أحادي سيؤدي إلي نزاع مسلح سيزعزع استقرار الإقليم… أكرر أي إجراء أحادي سيكون له نتيجه كارثية”.