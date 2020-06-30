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مظاهرات في أديس أبابا بعد مقتل فنان مشهور

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-30T10:43:37+03:00
2020-06-30T10:44:53+03:00
جرائم وحوادثعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مظاهرات في أديس أبابا بعد مقتل فنان مشهور

كل الوطن – وكالات: اندلعت مظاهرات احتجاجية في أديس أبابا للتعبير عن الغضب بعد مقتل الفنان الإثيوبي الشهير هاتشالو هونديسا بعد تعرضه لإطلاق نار منتصف الليل في ضاحية مجمع جالان السكني جنوب العاصمة.

وقالت مفوضية شرطة أديس أبابا إن هونديسا، فنان الأورومو المعروف، توفي إثر إطلاق نار ليلي في منطقة جالان كوندومينيوم بأديس أبابا.

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وأضافت أن شرطة المدينة وقوات الأمن الأخرى اعتقلت عددا من المشتبه بهم فيما يتعلق بعملية القتل، مشيرة إلى أنها ستبلغ المواطنين بنتائج التحقيقات .

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن إدانته للحادث، قائلا: “لقد فقدنا حياة ثمينة، نحن نتطلع إلى تحقيق الشرطة الكامل في هذا العمل الوحشي”.

وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.

ولم يعرف على الفور الدوافع وراء مقتل الفنان الإثيوبي الذي ينحدر من قومية الأورومو.

وخلال الفترة القليلة الماضية شهدت إثيوبيا عمليات اغتيال و محاولات عديدة استهدفت كبار المسؤولين في الحكومة وشخصيات بارزة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389624

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