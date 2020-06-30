الأحساء تسجل ثالث أعلى درجة حرارة بالعالم

كل الوطن – وكالات: قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم في السعودية، عبد الله المسند، إن الأحساء سجلت ثالث أعلى درجة حرارة على مستوى العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

على مستوى #العالم قائمة بأعلى درجة حرارة سُجلت خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتأتي #الأحساء و شرق #الدمام في المرتبة الثالثة والرابعة على التوالي،

ثم شمال #الرياض في المرتبة الـ15. pic.twitter.com/DTXVag9ab5 — أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) June 30, 2020

وأوضح المسند في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم الثلاثاء، أن الأحساء وشرق الدمام احتلتا المرتبتين الثالثة والرابعة على التوالي، ثم شمال الرياض في المرتبة الـ 15، على مستوى العالم في قائمة أعلى درجة حرارة.

وأضاف أن درجة الحرارة الكبرى في المنطقة الشرقية (الأحساء) اقتربت من نصف درجة الغليان.