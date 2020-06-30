الكويت: حريق ضخم يلتهم أكثر من 3 آلاف سيارة جديدة (فيديو)

كل الوطن – كونا: قال مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، إن 9 مراكز إطفاء تتعامل حاليا مع حريق ضخم اندلع في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبد الله تقدر مساحتها بـ 125 ألف متر مربع.

وأضاف الفريق المكراد في تصريح لـ”تلفزيون الكويت”، مساء الاثنين، أن الأضرار كانت مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ

وصرح مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية بأنه حتى الآن لا توجد أي إصابات بشرية.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء وهم يقومون حاليا باحتواء الحريق.

وأعرب عن أمله بألا تزيد سرعة الرياح حتى السيطرة عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونفت مؤسسة الموانئ الكويتية احتراق المخازن في ميناء عبدالله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الحريق الذي اندلع كان في ساحة مكشوفة تستخدم لتخزين الأخشاب في أرض تقع غرب ميناء عبدال

جهود رجال الإطفاء والجهات الأمنية وموظفي #مؤسسة_الموانئ_الكويتية

في إحتواء الخسائر المادية في موقع حادث الحريق الذي اندلع في منطقة

غرب ميناء عبدالله التابع للمؤسسة . pic.twitter.com/0Y8YA2IKpw — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) June 29, 2020

مدير عام #مؤسسة_الموانئ_الكويتية الشيخ يوسف العبدالله الصباح

من موقع الحريق : تم إخلاء جميع السيارات المتوقفة في موقع الحادث بجهود مشتركة من رجال الإطفاء و وزارة الدفاع وموظفي المؤسسة لتقليل الخسائر المادية . pic.twitter.com/2J7POBGPYY — مؤسسة الموانئ الكويتية KPA (@KuwaitPorts) June 29, 2020

المصدر: كونا