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الكويت: حريق ضخم يلتهم أكثر من 3 آلاف سيارة جديدة (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 58 ثانيةآخر تحديث : منذ 58 ثانية
الكويت: حريق ضخم يلتهم أكثر من 3 آلاف سيارة جديدة (فيديو)

كل الوطن – كونا: قال مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية الفريق خالد المكراد، إن 9 مراكز إطفاء تتعامل حاليا مع حريق ضخم اندلع في قسيمة مخازن بمنطقة ميناء عبد الله تقدر مساحتها بـ 125 ألف متر مربع.

وأضاف الفريق المكراد في تصريح لـ”تلفزيون الكويت”، مساء الاثنين، أن الأضرار كانت مادية وشملت كميات كبيرة من الأخشاب وأكثر من 3 آلاف سيارة جديدة وبضائع متنوعة وأصباغ

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وصرح مدير عام إدارة الإطفاء الكويتية بأنه حتى الآن لا توجد أي إصابات بشرية.

وذكر أن اندلاع الحريق في منطقة مكشوفة ونشاط الرياح أديا إلى صعوبة عمل رجال الإطفاء وهم يقومون حاليا باحتواء الحريق.

وأعرب عن أمله بألا تزيد سرعة الرياح حتى السيطرة عليه خلال الساعات القليلة المقبلة.

ونفت مؤسسة الموانئ الكويتية احتراق المخازن في ميناء عبدالله التي تحتوي على المخزون الاستراتيجي الغذائي للبلاد.

وقالت المؤسسة في بيان صحفي، إن الحريق الذي اندلع كان في ساحة مكشوفة تستخدم لتخزين الأخشاب في أرض تقع غرب ميناء عبدال

المصدر: كونا
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389634

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