“الصحّة السعودية”: 50 حالة وفاة و4387 وإصابة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: لأول مرة منذ بداية الجائحة، سجلت السعودية 50 وفاة جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، مقابل 48 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة ضحايا الوباء في المملكة إلى 1649 حالة وفاة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (50) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3648) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (130,766) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Fb34yrVvUS — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2020

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الثلاثاء، في تقريرها اليومي بشأن مستجدات تفشي فيروس كورونا الذي يسبب مرض “كوفيد-19 تسجيل 4387 إصابة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 3943 إصابة أمس)، أي أكبر حصيلة إصابات منذ 18 يونيو الجاري.

وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ”كوفيد-19” التي تم رصدها في السعودية حتى الآن 190823، بما في ذلك 58408 حالات نشطة منها 2278 مريضا في حالة حرجة.

وتماثل 3648 مريضا للشفاء من كورونا في المملكة منذ يوم أمس، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 130766 شخصا.

وكشف التقرير عن قفزة قياسية في حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا في مدينة الهفوف الواقعة في محافظة الأحساء والتي تصدرت في الأيام الأخيرة قائمة المناطق التي يعود إليها أكبر عدد من حالاتالإصابة بالفيروس الجديدة في البلاد.

وسجلت في هذه المدينة خلال يوم أمس 980 إصابة بكورونا، مقابل 433 إصابة قبل أمس.

المصدر: RT