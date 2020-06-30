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مصر.. النيابة تصدم الراقصة “سما المصري” بفيديوهات فاضحة جديدة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-06-30T18:07:32+03:00
2020-06-30T18:08:18+03:00
جرائم وحوادثفنون ونجوم
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقتينآخر تحديث : منذ دقيقتين
مصر.. النيابة تصدم الراقصة “سما المصري” بفيديوهات فاضحة جديدة

كل الوطن – اليوم السابع: كلفت نيابة شمال القاهرة الكلية في مصر، باستعجال التحريات في اتهامات جديدة ضد الراقصة “سما المصري” بالتحريض على الفسق والفجور.

وأمرت النيابة باستدعاء “سما المصري” للاستماع إلى أقوالها في البلاغات المقدمة ضدها من المحامي أشرف فرحات، وخلال التحقيقات ظهرت عليها علامات الصدمة، وقالت أن مقدم البلاغ يسعى للشهرة من خلال التقدم ببلاغات ضدها وضد عدد من الفنانين.

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وأضافت أنها لم تنشر الفيديوهات محل الاتهام، وأن هاتفها المحمول سرق ومن الممكن أن يكون السارق من قام بنشر الفيديوهات.

وكانت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، قد أصدرت حكما بمعاقبة الراقصة سامية أحمد عطية عبدالرحمن، وشهرتها “سما المصري” بالسجن 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه بعد اتهامها بـ”خدش الحياء العام”.

المصدر: اليوم السابع

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389658

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