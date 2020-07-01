القبض على 8 وافدين وإحالتهم إلى النيابة العامة إثر مشاجرة جماعية بالباحة

كل الوطن – واس: صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الباحة العميد سعد آل طراد، بأن الجهات الأمنية ألقت القبض على ( ثمانية رجال وامرأتين، تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والسادس ) من جنسيات عربية، إثر مشاجرة جماعية في مدينة الباحة، نتيجة خلافات سابقة بينهم، وقد تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.