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مصر.. تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 57 ثانيةآخر تحديث : منذ 57 ثانية
مصر.. تسجيل 1557 إصابة جديدة بكورونا و81 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1557 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد المسجلة في مصر حتى اليوم الثلاثاء، هو 68311 حالة، من ضمنهم 18460 حالة شفاء.

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وذكر المتحدث أن 509 متعافين من فيروس كورونا غادروا المستشفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد شفائهم التام وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأشار مجاهد أيضا أن حصيلة الوفيات الناجمة عن مرض “كوفيد-19” الناجمة عن فيروس كورونا بلغت 2953 حالة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389700

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