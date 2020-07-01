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شاب سعودي يضحي بسيارته وينقذ العشرات

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-01T11:25:32+03:00
2020-07-01T11:25:51+03:00
فيديوهاتمحليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 51 ثانيةآخر تحديث : منذ 51 ثانية
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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389723

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