تسجيل الدخول
» » جونسون: أناشد إسرائيل كصديق بعدم ضم مستوطنات الضفة الغربية

جونسون: أناشد إسرائيل كصديق بعدم ضم مستوطنات الضفة الغربية

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
جونسون: أناشد إسرائيل كصديق بعدم ضم مستوطنات الضفة الغربية

كل الوطن – رويترز: ناشد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون إسرائيل متوجها لها بصفة صديق بعدم ضم مستوطنات الضفة الغربية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني إنه لا ينبغي لإسرائيل أن تضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، محذرا من أن لندن لن تعترف بأي تغييرات في خطوط 1967 باستثناء المتفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأضاف جونسون أن “الضم سيشكل انتهاكا للقانون الدولي… وسيكون أيضا هدية لأولئك الذين يريدون إدامة القصص القديمة عن إسرائيل”.

اقرأ أيضا...

وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن الضم سيهدد التقدم، الذي أحرزته إسرائيل في تحسين العلاقات مع العالمين العربي والإسلامي.

المصدر: رويترز

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389729

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.