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السعودية أمل الشهراني تستخدم “البكيني” وتثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
السعودية أمل الشهراني تستخدم “البكيني” وتثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي

كل الوطن – وكالات: ظهرت السعودية أمل الشهراني في صورة نشرتها على مواقع التواصل الإجتماعي، مرتدية ملابس البحر “البكيني”، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا.

وتظهر الشهراني بـ”البيكيني” صحبة أبنائها داخل البحر، ويبدو أنها اختارت توثيق تلك اللحظات السعيدة بصورة سيلفي.

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وتقود الشهراني “حملة” داخل المملكة لـ”توعية السيدات” بحالات العنف التي يتعرضن لها، ولاقت حملتها تأييدا واسعا في السعودية، بينما هاجمها قسم آخر وتراشقت عليها الاتهامات وأثارت الكثير من الجدل خاصة عبر موقع “تويتر” الأكثر استعمالا في دول الخليج.

ومؤخرا، تم تداول مقطع فيديو لها من صالة الرياضية، حيث وجهت رسالة للمرأة السعودية، قائلة إنه بإمكانها أن تكون رياضية وتحصل على جسم جيد حتى وهي ترتدي حجابها.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389735

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