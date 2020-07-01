تسجيل الدخول
» » مطار القاهرة يستقبل 38 رحلة جوية بعد توقف دام 3 أشهر

مطار القاهرة يستقبل 38 رحلة جوية بعد توقف دام 3 أشهر

كل الوطن - فريق التحرير
عربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 34 ثانيةآخر تحديث : منذ 34 ثانية
مطار القاهرة يستقبل 38 رحلة جوية بعد توقف دام 3 أشهر

كل الوطن – الرياض: يستقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء 38 رحلة جوية، قادمة من عدة دول وذلك في أول أيام استئناف حركة الطيران المنتظم إلى المطارات المصرية بعد توقف لمدة 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنه من المقرر أن يغادر القاهرة على متن الرحلات الجوية قرابة 5225 ‪ راكبا من جنسيات مختلفة.

اقرأ أيضا...

وأكدت المصادر ذاتها أن إنهاء إجراءات السفر بمطار القاهرة يتم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها وزارة الطيران المدني داخل صالات المطار، من تطبيق التباعد الجسدي وتوفير أدوات التعقيم والتطهير، حفاظا على سلامة الركاب المسافرين.

واستأنفت وزارة الطيران المدني، الحركة الجوية المنتظمة إلى جميع المطارات المصرية، ابتداء من اليوم الأربعاء، بعد قرابة ثلاثة أشهر من تعليق الطيران بمصر منذ مارس الماضي بسبب أزمة فيروس كورونا.

ومن المتوقع أن تصل نسبة تشغيل الرحلات الجوية إلى 30% مع بداية التشغيل، على أن تزيد تدريجيا لتصل إلى 50% مع نهاية العام الجاري.

المصدر: RT

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389738

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.