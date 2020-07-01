الصحة العالمية تحسم الجدل بشأن إعادة إصابة المتعافين من كورونا مرة ثانية

كل الوطن – مصراوي: قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، إن الأغلبية العظمى من مصابي كورونا يتعافون بشكل تام دون أن تعاودهم الإصابة مجددًا بسبب تكوّن مناعة ضد المرض.

وأضافت “الحجة” في مؤتمر صحفي عقدته المنظمة اليوم الأربعاء، إن التطور الإكلينيكي للمرض من الموضوعات المهمة التي تتابعها المنظمة مع الدول، ولديها شبكة كبيرة من مئات الألوف للحالات وتطور الأعراض على المرضى حتى الشفاء، وأكثرية الحالات تشفى شفاءً تامًا من المرض.

وأوضحت أنه من حوالي أسبوعين غيرت منظمة الصحة العالمية، المعايير التي تعتمد عليها لمعرفة شفاء المرضى، والتي تكون زوال الأعراض المرضية بعد 10 أيام من الإصابة، وأن يكون آخر 3 أيام بدون أعراض وهذا يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وأضافت الحجة: “سمعنا عن إعادة العدوى لبعض المرضى، لكن هذا ليس مؤكدًا بالنسبة لنا حتى الآن، والأعداد التي سمعنا عنها جزء بسيط جدا من الحالات”.

وقالت إن الأساس أن أغلبية الحالات تشفى ولا يعاودها الفيروس، وهذا هو الأساس العلمي الذي نعتمد عليه لتطوير اللقاحات لمواجهة كوفيد، فإن لم توجد مناعة لن نتمكن من تطوير اللقاحات.

لكن مديرة إدارة البرامج بالصحة العالمية ليس لديها يقين بالوقت الذي تستمر فيه المناعة ضد المرض بعد الشفاء: “لم نتوصل للمعلومة بشكل مؤكد ونتابع ذلك مع الشركاء”.