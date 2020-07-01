إثيوبيا.. أكثر من 80 قتيلا في احتجاجات بعد مقتل مغن مشهور

كل الوطن – الرياض: قال بيداسا ميرداسا مفوض الشرطة الإقليمية في إثيوبيا في تصريح لهيئة الإذاعة يوم الأربعاء، إن أكثر من 80 شخصا قتلوا في احتجاجات بإقليم أوروميا في أعقاب مقتل مغن مشهور.

وأضاف المفوض بيداسا ميرداسا إن القتلى 78 مدنيا و3 من أفراد الأمن.

ولا يشمل العدد رقم القتلى في العاصمة أديس ابابا حيث قتل شرطي وعدد غير محدد من الأشخاص في 3 انفجارات أمس الثلاثاء.

وقتل المغني هاشالو بالرصاص مساء يوم الاثنين.

وكان هاشالو قد انتقد الأسبوع الماضي القيادة الإثيوبية في مقابلة مع الشبكة الإعلامية المملوكة للناشط ورجل الأعمال الإثيوبي المؤثر، محمد جوهر.

وأشعل قتل المغني الاحتجاجات في عدة مدن للأورومو.

وأظهرت لقطات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حشودا كبيرة تحيط بسيارة قيل إنها تحمل جثمان المغني القتيل هاشالو وتسير ببطء إلى مسقط رأسه في بلدة أمبو التي تبعد حوالي 100 كيلومتر إلى الشرق من أديس أبابا.

وعرف المغني بغنائه الثوري المعبر عن آمال وغضب شعب “الأورومو” من خلال الكلمات الثورية لتحدى القمع وكسر الخوف، وتركزت أغانية على قضايا الحرية.

يذكر أن جثمان هاشالو نقل إلى بلدة أمبو، على بعد حوالي 100 كيلومتر غرب العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

المصدر: وكالات