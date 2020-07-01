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مصر.. تسجيل 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و81 حالة وفاة

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-01T23:03:05+03:00
2020-07-01T23:12:34+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 11 دقيقةآخر تحديث : منذ 11 دقيقة
مصر.. تسجيل 1503 حالات إيجابية جديدة لفيروس كورونا و81 حالة وفاة

كل الوطن – روسيا اليوم: أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، مساء اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1503 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد و81 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس.

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كما أعلن المتحدث عن خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر مجاهد أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا التي تم تسجيلها في مصر حتى اليوم الأربعاء، هو 69814 حالة، من ضمنهم 18881 حالة شفاء و3034 حالة وفاة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389772

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