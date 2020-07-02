السعودية: الداخلية تعلن ضوابط استخدام قاعات الأفراح والوقت المسموح بالوجود فيها

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الداخلية البروتوكولات الوقائية الإضافية والمعدلة، إلحاقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية بشأن فيروس كورونا، للقطاعات المعلنة بتاريخ الـ«28» من شهر شوال 1441هـ، على ألا يتجاوز الوقت المسموح لاستخدام قاعات الأفراح أكثر من خمس ساعات.

وجاء من بين تلك الإجراءات تلك التدابير المتعلقة، بقاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات، والتي تشمل القاعات في الفنادق والاستراحات المخصصة للمناسبات، وجاء تفصيلها، إلزام العاملين في قاعات الأفراح لبس الكمامات في جميع الأوقات بما في ذلك العاملين في منطقة الاستقبال، وعمال النظافة، وعلى الحضور ارتداء الكمامات طوال الوقت.

كما يجب على العاملات في منطقة الاستقبال تطهير الأيدي بمطهر كحولي معتمد عند عملية التفتيش أو أخذ أو تسليم الجولات وتقليل الاحتكاك بالحضور والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الحضور في منطقة الاستقبال، مع تقليل تعامل موظفات الاستقبال مع الأغراض الشخصية الخاصة بالحضور مثل العباءات وغيرها ويجب توجيه الحضور لوضع الأغراض الشخصية في الأماكن المخصصة بدون لمسها من الغير.

ووفق الضوابط يجب تطهير الخزائن الخاصة بحفظ المتعلقات الشخصية والجوالات بشكل دوري وتخصيص صندوق حفظ الأغراض لكل شخص أو عائلة، ويسمح بخدمة التزيين النسائية في قاعات الأفراح مع الالتزام بتطبيق بروتوكول صالونات التجميل النسائية، كما يسمح بخدمة إيقاف سيارة العريس أو سيارات الحضور.

يجب الالتزام بتطهير الأسطح كل يوم أو قبل وبعد كل استخدام للقاعة مع التركيز على الأماكن التي يكثر فيها احتمالية التلامس وأماكن الانتظار وكذلك مقابض الأبواب وطاولات الطعام ومساند المقاعد ومفاتيح المصاعد وخلافه، وإزالة القاذورات بالماء والصابون قبل عملية التطهير، وللتطهير يتم استخدام مطهرات مثل مركبات هيبوكلوريد الصوديوم واتباع الإرشادات الموضحة على المنتج من ناحية التركيز وطريقة الاستخدام.

وتتضمن الضوابط، الحرص على تطهير دورات المياه والحمامات كل يوم وبمطهرات معتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وإتباع الارشادات التفصيلية في الدليل العملي للتنظيف والتطهير الخاص بالمنشآت العامة لمكافحة عدوى كوفيد-19 والصادر من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، مع الاحتفاظ بسجل خاص بأوقات التطهير للأسطح ودورات المياه.

وتشمل الضوابط أيضًا، أن يتم توزيع مطهرات اليدين ووضعها في أماكن بارزة، والحرص على التهوية الجيدة في جميع الأوقات وبعد استخدام القاعة، وتغيير أو تنظيف فلاتر الهواء لأجهزة التهوية خاصة المكيفات بشكل دوري، ويفضل استخدام الأواني والأكواب ذات الاستخدام الواحد للأكل والشرب.

وفيما يتعلق بالبوفيهات المخصصة للطعام يجب التخلص من الأدوات التي يكثر فيها التلامس مثل أغطية حافظات الطعام، الملاعق، الملاقط، أو تخصيص شخص؛ لتولي مهمة فتح الأغطية وتوزيع الطعام للحضور بشرط أن يلتزم بارتداء أدوات الحماية الشخصية مثل الكمامات والقفازات، ويسمح بخدمة الضيافة مثل تقديم الشاي والقهوة ووضعها على الطاولات المخصصة مع الالتزام بلبس الكمامات والقفازات.