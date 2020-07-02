إسرائيل تفتح تحقيقا في حذف وثائق خاصة بالتحقيق مع نتنياهو ….والأخير يعلق

كل الوطن- وكالات- سبتونيك: كشفت قناة عبرية النقاب، مساء اليوم الأربعاء، عن فتح مكتب المدعي العام الإسرائيلي تحقيقا سريا في حذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو.

وذكرت القناة العبرية الـ”13″، مساء اليوم الأربعاء، بأن مكتب المدعي العام الإسرائيلي فتح تحقيقا سريا في اختراق أحد أجهزة الكمبيوتر، وحذف وثائق سرية تتعلق بالتحقيقات مع نتنياهو.

وأفادت القناة بأنه تم حذف مجلد يحتوي على وثائق داخلية وسرية تتعلق بملفات نتنياهو، وتبيّن من تحقيقات أولية أن بعض المسؤولين في مكتب المدعي العام الإسرائيلي لم يكن لديهم إذن بالدخول لتلك المواد المحذوفة، ولكن من غير الواضح من وافق على قرار منحهم الدخول لتلك المواد.

وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أنه تم استرداد المواد المحذوفة، ولم يتم الوصول حتى الآن إلى الشخص المسؤول عن الواقعة، مشيرة إلى أن مكتب المدعي العام الإسرائيلي رفض التعليق على الحادثة.

وقال مقربون من نتنياهو إنه إذا كان هناك اقتحام لمكتب المدعي العام الإسرائيلي، فنحن بحاجة إلى بدء تحقيق فوري لمعرفة من قام بالواقعة.

وتم اتهام نتنياهو بالاحتيال وخرق الثقة وقبول الرشاوى، فيما يتعلق بسلسلة من الفضائح التي تشمل قبول هدايا باهظة الثمن من أصدقاء أثرياء وعرض تبادل الهدايا مع الإعلاميين الأقوياء، في أربع قضايا مهمة وخطيرة.

وينفي رئيس الوزراء الإسرائيلي ارتكاب أي مخالفات ويقول إنه ضحية مطاردة نظمتها وسائل الإعلام.