وزارة الداخلية السعودية تعلن إجراءات احترازية إضافية لمواجهة فيروس كورونا

كل الوطن- وكالات : أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، أنه إلحاقا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضد تفشي فيروس كورونا المستجد، تم إضافة إجراءات وتدابير أخرى.