”علي محسن“ يؤكد حرصهم على استكمال تحرير ”تعز“ ويشدد على ضرورة المحافظة على مكانتها التاريخية كـ”حاضنة للفكر والثقافة والسلام“

كل الوطن- مارب برس- وكالات: أشاد نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الاحمر، الاربعاء 1 يوليو/تموز، بالبطولات التي يسطرها أبطال الجيش في تعز وصمود أبناء الحالمة في مواجهة الصلف الحوثي المدعوم من

إيران.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه نائب الرئيس، بمحافظ محافظة تعز نبيل شمسان، للاطلاع على المستجدات الميدانية وبطولات الجيش والأوضاع في المحافظة.

وأكد نائب الرئيس، حرص قيادة الشرعية على استكمال تحرير محافظة تعز من المليشيات الحوثية، وتلبية متطلبات المواطنين.

وحث ”الأحمر“، على تضافر الجهود ووحدة الصف إلى جانب ”الشرعية“ وقوات الجيش الوطني بما من شأنه ”هزيمة الميليشيا الحوثية والحفاظ على مكانة تعز التاريخية كحاضنة للفكر والثقافة والسلام“.

واليوم الاربعاء، تظاهر عشرات الناشطين في محافظة تعز، للمطالبة بإسقاط حصار فرضته مليشيا مدعومة إماراتيا على سواحل المحافظة وميناءها الاستراتيجي.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالحوثيين والمليشيات المدعومة إماراتيا التي تسيطر على سواحل المحافظة ومينائها.

وتتحكم قوات مدعومة إماراتيا تُعرف باسم “المقاومة الوطنية” بقيادة طارق صالح، نجل شقيق الرئيس الراحل علي عبد الله صالح، في زمام مدينة المخا (المنفذ البحري لتعز) وترفض تسليمها إلى السلطات الحكومية.

وقال المتظاهرون، في بيان، إن “دول التحالف انحرفت في نهاية المطاف بتدخلها العسكري إلى إسقاط الدولة وإخراجها من المعادلة”.

ودعا البيان إلى “سرعة إسقاط الحصار عن تعز (جنوب) واستعادة الساحل الغربي (يخضع لسيطرة قوات مدعومة إماراتيا) بموانئه وخطوط إمداداته”.

كما طالب البيان، السلطة الشرعية بممارسة السيادة على اليمن دون تدخلات خارجية.