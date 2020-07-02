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طريقة مذهلة ولأول مرة تتعرف عليها تجعلك تنام في غضون 10 ثوان

كل الوطن- فريق التحرير
الصحة والجمال
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 19 ثانيةآخر تحديث : منذ 19 ثانية
طريقة مذهلة ولأول مرة تتعرف عليها تجعلك تنام في غضون 10 ثوان
كل الوطن- متابعات- رنيم المشهراوى  :  نشر موقع healthline الطبي تقريراً أشار فيه إلى أن هناك طريقة سحرية يمكن أن تجعلك تغط في نوم عميق في غضون 10 ثوان فقط، والطريقة تتمثل في التمرين التالي:

تمرين النوم سريعاً:

-استرخ بما في ذلك العضلات الموجودة فى وجهك وداخل فمك.

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-أسقط كتفيك للتخلص من التوتر ودع يديك تنخفض إلى جانب جسمك.

-ابدأ بعملة الزفير، والاسترخاء من صدرك.

-قم بإرخاء الساقين والفخذين

-صفي عقلك لمدة 10 ثوانٍ من خلال تخيل مشهد مريح.

-إذا لم يفلح ذلك الأمر، فحاول قول عبارة “لا تفكر” عيدها مرارًا وتكرارًا لمدة 10 ثوانٍ.

وبحسب الموقع الطبي، فأنه في غضون 10 ثوانٍ، يجب أن تغفو.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389823

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