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مستطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً من الضفة

كل الوطن- فريق التحرير
2020-07-02T03:26:47+03:00
2020-07-02T03:27:02+03:00
عربي ودولي
كل الوطن- فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
مستطنون يقتحمون المسجد الأقصى.. وقوات الاحتلال تعتقل 20 فلسطينياً من الضفة
كل الوطن  – متابعات-  وكالة وفا   :   اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 20 فلسطينياً بينهم سيدتان من عدة محافظات بالضفة الغربية، فيما اقتحم مستوطنون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” عن مصادر محلية أفادتهم بأن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين من عدة أحياء بمدينة القدس، وهم: أحمد أبو الرب، وأكرم سلايمة، ومحمد خليل عميرة، وجواد جودة، وأحمد مهانية، وعلاء أبو الهوى، ووليد الصياد، وإيهاب أبو سبيتان، ورائد الأشهب، ومحمد عبيد.

وفي مدينة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: حربي داوود من حي المأمون بالمدينة، والشاب بشار منصور من مخيم عسكر شرق المدينة، والمواطنين صايل تحسين رمضان، وأيوب أحمد عصيدة بعد أن داهمت منزليهما في قرية تل غرب المدينة.

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وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر سليمان حسني سليم خريشة (37 عاماً) من ضاحية ذنابة شرق المدينة، والمواطن عبد الكريم زياد الهمشري (31 عاماً) من عزبة الجراد شرق المدينة، بعد مداهمت منزليهما.

وفي مدينة رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال المواطنة حنين نصار زوجة الأسير رامي فضايل، والطالبة في جامعة بيرزيت إيلياء أبو حجلة بعد مداهمة منزليهما في حي الطيرة غرب المدينة، والشاب مهدي ناصر صمادعة (19 عاماً) من مخيم الجلزون، وأمجد عاهد سمحان من بلدة بيرزيت.

إلى ذلك، جرف مستوطنون، اليوم الأربعاء، مساحات من أراضي قرية عينابوس جنوب نابلس، كما هدمت منزلاً في حي دير السنة في جبل المكبر، جنوب شرق القدس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس: إن “مستوطني “يتسهار”، شرعوا بعمليات تجريف في منطقة باطن العين في أراضي قرية عينابوس، القريبة من مدرسة الذكور في القرية”.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال هدمت منزلا لعائلة ياسين زعاترة في حي دير السنة في جبل المكبر، كما هدمت غرفاً سكنياً لعائلة أبو طير ببلدة العيسوية شمال شرق القدس.

يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هدمت خلال آيار الماضي 59 منشأة، شملت 15 منزلا، من بينها خمسة منازل قام إصحابها بهدمها ذاتيا، تجنبا لدفع غرامات مالية ضخمة، في بلدات سلوان، وجبل المكبر بمدينة القدس المحتلة.

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389844

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