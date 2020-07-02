بالفيديو.. علماء البحرين يبتكرون روبوتا لمكافحة فيروس كورونا

كل الوطن – وكالات: ابتكر علماء البحرين روبوتا قادرا على قتل فيروس كورونا، علاوة على قتل غيره من الكائنات المجهرية داخل الأماكن العامة والمكاتب المغلقة، من خلال إطلاق الأشعة فوق البنفسجية.

ويقوم الروبوت بإطلاق الأشعة فوق البنفسجية ذات الطول الموجي القصير، والقادرة على قتل الفيروس عن طريق تعطيل الحمض النووي، فيما يعرف بـ “تسليط الإشعاع فوق البنفسجي نحو الجراثيم”.

وأظهر مقطع فيديو، نموذجا آليا للروبوت، الذي يجيد 12 لغة، وبمقدوره قياس درجة الحرارة في جسم الإنسان، والاستجابة لأوامر صوتية واستخدام تكنولوجيا التعرف على الوجوه.

وقد صمم الروبوت “فاب لاب بحرين” Fab Lab Bahrain، بالتعاون مع وزارة الشباب، ومركز الابتكار الرياضي في البلاد.

ويظهر مقطع الفيديو كيف يقوم الروبوت بالعمل بين المكاتب في منشأة تجارية أثناء تفجير جرعات تقتل الفيروس بالأشعة فوق البنفسجية. ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فبإمكان الروبوت أن يقتل خلال نصف ساعة 90% من البكتيريا والفيروسات عن طريق تدمير غشائها، ما يؤدي إلى تفتيت الحمض النووي.

وقال البروفسور في جامعة إنجلترا الشرقية، بول هانتر، إن الأشعة فوق البنفسجية تكافح بنجاح الفيروسات منذ زمن بعيد. ويستخدم هذا المبدأ على نطاق واسع في عملية تعقيم الماء.

ويجري حاليا اختبار الروبوت في المرافق الإنتاجية التي ستنتجه. وقد أنتج نموذجان اختباريان منه يعملان في مستشفيات البحرين.

يأتي ذلك بعد أن نشرت الحكومة البحرينية 2 روبوت في عنابر عزل المستشفيات لمساعدة الطاقم الطبي على التعامل مع الأزمة الصحية العالمية المستمرة.

المصدر: ديلي ميل