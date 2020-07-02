تسجيل الدخول
» » أغنى رجل في العالم يصبح فاحش الثراء

أغنى رجل في العالم يصبح فاحش الثراء

كل الوطن - فريق التحرير
تقاريرعربي ودولي
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 21 ثانيةآخر تحديث : منذ 21 ثانية
أغنى رجل في العالم يصبح فاحش الثراء

كل الوطن – وكالات: ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن ثروة أغنى رجل في العالم جيف بيزوس بلغت أمس الأربعاء 171.6 مليار دولار، وهو مستوى قياسي لبيزوس، مؤسس ومدير “أمازون” أكبر شركة تجزئة عبر الإنترنت في العالم.

وارتفاع ثروة بيزوس جاء على خلفية صعود أسهم “أمازون” في البورصة، حيث أنهى سهم الشركة تعاملات الأربعاء على ارتفاع نسبته 4.4% وبلغ مستوى قياسي عند 2878.7 دولار للسهم.

اقرأ أيضا...

ويمتلك بيزوس 11% من أسهم شركة “أمازون”، التي تقدر قيمتها السوقية بنحو 1.4 تريليون دولار.

ووفقا لبيانات “بلومبرغ” فقد زادت ثروة بيزوس خلال النصف الأول من العام الجاري بنحو 56.7 مليار دولار، وذلك في ظل قفزة في أعمال الشركة مع إقبال الكثيرين للشراء عبر الإنترنت بسبب جائحة كورونا.

المصدر: “تاس”

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389881

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.