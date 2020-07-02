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شمس الكويتية تهدي الإمارات رقصة بمناسبة رفع الحظر (فيديو)

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-02T12:07:59+03:00
2020-07-02T12:08:26+03:00
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كل الوطن - فريق التحريرمنذ 50 ثانيةآخر تحديث : منذ 50 ثانية
شمس الكويتية تهدي الإمارات رقصة بمناسبة رفع الحظر (فيديو)

أهدت الفنانة الكويتية، شمس، وصلة رقص للإمارات، بمناسبة قرار رفعها الحظر الذي استمر لأشهر بسبب جائحة كورونا.

وأثارت رقصة شمس ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي ليست بشيء جديد على النجمة الكويتية المثيرة للجدل في كل ظهور لها.

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وأعربت شمس عن اندهاشها من الانتقادات التي طالتها، وقالت في فيديو عبر حسابها في تطبيق “سناب شات”، إنها قدمت مشهد رقص كي تحتفل وتضحك مع جمهورها، موضحة أن رقصها شاهده 57 مليون شخص عبر جميع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت: “أنا ويش كانت نيتي.. إني فرحانة ومبسوطة وبشكر الديرة اللي احتوتني واحتوت أمي الكبيرة بالسن وعندها السكر اللي لو كانت في ديرة تانية مع احترامي للجميع ما كان ربي سبحانه وتعالى أنقذها من اللي إحنا قاعدين نشوفه إلا إن هي كانت في الإمارات الحمد لله الأمور كانت تمام”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389884

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