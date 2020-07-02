التحالف يعلن بدء عملية نوعية ضد ميليشيا الحوثي الارهابية

كل الوطن – الرياض: أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، الخميس، العقيد الركن تركي المالكي بدء تنفيذ عملية نوعية للرد على إطلاق ميليشيا الحوثي الارهابية صواريخ وطائرات مسيرة تجاه المملكة العربية السعودية.

وقال المالكي اليوم في مؤتمر صحفي: “على ميليشيا الحوثي التفكير ألف مرة قبل استهداف المدنيين بالسعودية، وسنقطع الأيادي التي تستهدف الأراضي السعودية”.

فيديو | متحدث #التحالف: تمكنت القوات المشتركة للتحالف من التصدي واعتراض وتدمير 8 طائرات بدون طيار و 4 صواريخ باليستية #الإخبارية pic.twitter.com/NLh5mbAQMz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 2, 2020

وأكد المالكي أن الصاروخ الذي استهدف مدينة الرياض هو بالستي صناعة إيرانية، مشددا على أن استهداف المنشآت المدنية خط أحمر ولن نسمح به.

وأضاف: “القيادات الإرهابية من مليشيا الحوثي لن يتم التهاون معها”.

وقال: “تمكنا من التصدي لـ12 هجوما إرهابيا للمليشيا الحوثية في أقل من 12 ساعة”.

وعرض المالكي خلال المؤتمر صورا لاستهداف ورش للصواريخ الحوثية في محافظة صنعاء، وصورا لشحنة أسلحة إيرانية مهربة تم ضبطها في إبريل الماضي.

وقال المالكي إن “الأسلحة التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الارهابية إيرانية، وتم اعتراض شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها لهم”.

وأكد المتحدث باسم التحالف أن الدفاعات السعودية اعترضت 118 صاروخا بالستيا أطلقتها ميليشيا الحوثي الارهابية، مشيرا إلى أن الحوثيين يحاولون استخدام خزان صافر كأداة ضغط على الحكومة اليمنية، ويتعنتون أمام وصول خبراء الفريق الأممي إلى خزان صافر.

وأكد المتحدث أن “الميليشيات الحوثية تتعمد وجود ورش تصنيع الصواريخ والألغام في مناطق سكنية، مشيرا إلى أن جبل النهدين يعد أحد مراكز تخزين الصواريخ البالستية من قبل الحوثيين”.

واتهم المتحدث باسم التحالف إيران والميليشيات الحوثية بخرق القرار الأممي بحظر توريد السلاح إلى اليمن، وقال إن النظام الإيراني يتعمد إعطاء الميليشيات صواريخ نوعية لتقويض الأمن الإقليمي.

المصدر: وكالات