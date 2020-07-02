العراق يسجل 110 وفيات و2184 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

كل الوطن – وكالات: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، تسجيل 110 وفيات و2184 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكر بيان للوزارة “تم فحص 11762 نموذجا في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم، وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 567685”.

وأضاف، أن “الوزارة سجلت أيضا 1645 حالة شفاء في ذات المدة”.

وبلع مجموع الإصابات في العراق 53708 إصابة، والوفيات 2160 حالة، بينما بلغت حالات الشفاء 27912 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، أمس الأربعاء، تسجيل 107 وفيات و2415 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.