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صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضّي للحجر الأسود للكعبة

كل الوطن - فريق التحرير
محليات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ دقيقة واحدةآخر تحديث : منذ دقيقة واحدة
صور نادرة للملك سعود أثناء وضع الإطار الفضّي للحجر الأسود للكعبة

كل الوطن – الرياض: نشر حساب مؤسسة الملك سعود على موقع “تويتر”، صورتين للملك الراحل لحظة قيامه بوضع الإطار الفضي للحجر الأسود بالكعبة المشرفة، في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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وأظهرت الصور، الملك سعود وهو يتفقد الحجر الأسود دون وجود الإطار الفضي، وأخرى له وهو يضعه، وكان ذلك يوم الأربعاء الموافق الـ 22 من شهر شعبان عام 1375 هجريا، في حفل مهيب.

وبين حساب الملك سعود أن الملك الراحل قال عند وضع الإطار على الحجر: “بودي أن أجعل الإطار من الجوهر الثمين والدر الكريم، ولكنني أتقيد بتعاليم الشريعة الإسلامية السمحاء”.

المصدر: وكالات

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389963

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