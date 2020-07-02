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هاشتاغ عطر “محمد بن سلمان” يشعل تويتر!

كل الوطن - فريق التحرير
2020-07-02T18:11:40+03:00
2020-07-02T18:40:54+03:00
محلياتمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 29 دقيقةآخر تحديث : منذ 29 دقيقة
هاشتاغ عطر “محمد بن سلمان” يشعل تويتر!

كل الوطن – متابعات: تصدر هاشتاغ #عطر محمد بن سلمان، “تويتر” ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة المغردين علبة عطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد.

وتناقل رواد وسائل التواصل صورة للعطر مع تكنهات كثيرة باسمه ومعلومات تفصيلية عن العطر بحكم استخدام الأمير محمد بن سلمان له.

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وخلال ساعات تم تداول اسم العطر بشكل كبير، والبحث عنه في المتاجر الإلكترونية، حتى نفدت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات، بحسب النشطاء.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي 

رابط مختصر

المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389967

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