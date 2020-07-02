هاشتاغ عطر “محمد بن سلمان” يشعل تويتر!

كل الوطن – متابعات: تصدر هاشتاغ #عطر محمد بن سلمان، “تويتر” ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ملاحظة المغردين علبة عطر في إحدى الصور الأخيرة المنشورة لولي العهد.

وتناقل رواد وسائل التواصل صورة للعطر مع تكنهات كثيرة باسمه ومعلومات تفصيلية عن العطر بحكم استخدام الأمير محمد بن سلمان له.

وخلال ساعات تم تداول اسم العطر بشكل كبير، والبحث عنه في المتاجر الإلكترونية، حتى نفدت نوعية العطر من المتاجر خلال ساعات، بحسب النشطاء.

سمو سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله ، ذائقته كلاسيكيه بحته ، عطر قيرلان (لي فرنشيه) الرجالي كلاسيكي ، البيرقموت مع اللافيندر والعنبر مزيج مميز ولكن قد لايناسب الكثيرين 💐 #رابطة_عشاق_العطورpic.twitter.com/BNORsE2Zx7 — وقت العطر🌺 (@FragranceTime) June 30, 2020

لأهل العطور العطر الموجود على مكتب الأمير محمد بن سلمان اليوم في جلسة مجلس الوزراء

للي بيطلبه موجود في موقع ebay😍😍💚#محمد_بن_سلمان#مجلس_الوزراءhttps://t.co/5ONVBhhNm6… pic.twitter.com/BCpCxp3MzU — عبدالله بن ربيعان (@AboGhadah) June 30, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389967