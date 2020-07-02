“الصحّة السعودية” تعلن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بكورونا

كل الوطن – الرياض: أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 3383 إصابة و54 وفاة جديدة بفيروس كورونا، ما يوحي باستقرار الوضع الوبائي مقارنة مع يوم أمس الذي رصدت فيه 3402 إصابة و49 وفاة.

وحسب بيانات الوزارة، فإن إجمالي الحالات المسجلة في المملكة بلغ 197608، منها 1752 حالة وفاة.

فيما تماثل ما مجموعه 137669 شخصا للشفاء من المرض مع رصد 4909 حالات تعاف خلال اليوم الماضي، بينما بقي هناك 2287 حالة حرجة.