كل الوطن – متابعات : أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة:
- إجمالي الفحوصات التي أجريت 1,727,701 فحص
- تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة
- إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 197,608 حالات
- تسجيل 54 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1,752 حالة
- عدد الحالات النشطة 58,187 منها 2,287 حالة حرجة
- تعافي 4,909 حالات ليصل إجمالي حالات التعافي 137,669 حالة
- من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة
- المملكة تعتبر من أعلى الدول الأعلى تسجيلا في نسب التعافي
- نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي
- المتعافون يجب أن يتقيدوا بالبروتوكولات الصحية العامة
- تجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض