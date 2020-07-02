كل الوطن – متابعات : أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي لمستجدات كورونا في المملكة:

إجمالي الفحوصات التي أجريت 1,727,701 فحص

تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة

إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 197,608 حالات

تسجيل 54 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1,752 حالة

عدد الحالات النشطة 58,187 منها 2,287 حالة حرجة

تعافي 4,909 حالات ليصل إجمالي حالات التعافي 137,669 حالة

من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة

المملكة تعتبر من أعلى الدول الأعلى تسجيلا في نسب التعافي

نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي

المتعافون يجب أن يتقيدوا بالبروتوكولات الصحية العامة

تجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض