  • إجمالي الفحوصات التي أجريت 1,727,701 فحص
  • تسجيل 3383 حالة إصابة جديدة
  • إجمالي عدد الإصابات يصل إلى 197,608 حالات
  • تسجيل 54 حالة وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1,752 حالة
  • عدد الحالات النشطة 58,187 منها 2,287 حالة حرجة
  • تعافي 4,909 حالات ليصل إجمالي حالات التعافي 137,669 حالة
  • من العادات الجديدة حرص الجميع على أن يكون الحد الأقصى للتجمعات 50 شخصاً، ومراعاة المساحة
  • المملكة تعتبر من أعلى الدول الأعلى تسجيلا في نسب التعافي
  • نسبة التعافي في المملكة متميزة، وهي من ضمن الدول الأعلى تسجيلًا لحالات التعافي
  • المتعافون يجب أن يتقيدوا بالبروتوكولات الصحية العامة
  • تجنب الذهاب إلى التجمعات عند شعورك بأي أعراض