كل الوطن – واس : رفع معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الهيئة، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم القاضي بتشكيل مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة لمدة أربع سنوات.

وعبّر الدكتور العواد عن بالغ الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده على ما تلقاه الهيئة من دعم وتوجيه، كان له الأثر الكبير في أداء الهيئة الرسالة المناطة بها لتقوم بدورها في تعزيز حماية حقوق الإنسان وفق توجهات قيادة المملكة، وتأكيداً لجهودها المباركة في إرساء مبادئ حقوق الإنسان وترسيخ ثقافتها بما يعود بالنفع على المواطنين والمقيمين في هذا الوطن العزيز.

وأكد معاليه أن الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين على تعيين ثلاث عشرة امرأة في مجلس الهيئة بما يمثل نصف عدد أعضاء المجلس هو استكمال لما تقوم به قيادة المملكة من جهود لتمكين المرأة بشغلها المناصب القيادية في مختلف المجالات، وستكون عوناً -بإذن الله – لتحقيق ما يصبو إليه -أيدّه الله- لخدمة هذا الوطن الغالي، داعياً الله أن يحفظ البلاد ويزيدها أمناً ورخاءً وازدهاراً في ظل القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد.

وقد تم تسمية الأعضاء المجدد لهم والمعينين في مجلس هيئة حقوق الإنسان في دورته الرابعة وهم: الأعضاء المتفرغون: الأستاذ/ إبراهيم بن عبدالله بن إبراهيم البطي، الدكتورة/ آمال بنت محمد بن إبراهيم الهبدان، الدكتورة/ الجوهرة بنت فهد بن عبدالله الزامل، الدكتورة/ خلود بنت راشد بن حمد الكثيري، الأستاذ/ زهير بن محمد بن عبدالله الزومان، الدكتورة/ سارة بنت عمر بن إبراهيم العبدالكريم، الأستاذة/ سلمى بنت عبدالله بن حسن آل ربيع، الدكتورة/ شريفة بنت راجح بن عبدالله الراجح، الأستاذة/ ضحى بنت علوي محمد آل إبراهيم، الدكتور/ عبد العزيز بن حمد قاعد القاعد، الأستاذ/ عبدالرحمن بن مرعي بن يحيى الشبرقي، الدكتور / غفون بن سالم بن مسعود اليامي، الأستاذ/ محمد بن حسن بن محمد النجيدي، الدكتور/ مشاري بن عبدالرحمن بن محمد النعيم، الدكتور / ناصر بن محمد بن مرضي المهيزع، الدكتورة / هند بنت خالد بن محمد خليفة، الدكتورة / هند بنت محمد بن عبدالرحمن آل الشيخ، الأستاذ/ وليد بن صالح بن أحمد اليحيا.

الأعضاء غير المتفرغين: الدكتور/صالح بن إبراهيم بن صالح آل الشيخ، الدكتور/ طلال بن سليمان بن خلف الحربي، الأستاذ/ عبدالمحسن بن ماجد بن عبدالمحسن بن خثيلة، الأستاذة / لمى بنت أحمد بن محمد غزاوي، الأستاذة / منيرة بنت حمدان بن ثواب العصيمي، الدكتورة/مها بنت خالد بن محمد الميمان، الأستاذ/ نقاء بن خالد بن نقاء العتيبي، الدكتورة/ نورة بنت مزيد بن سليمان العمرو.