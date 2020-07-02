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فيديوهات تسببت في القبض على فتاتين جديتين في قضية ممارسة الفاحشة والفجور

كل الوطن - فريق التحرير
جرائم وحوادثمنوعات
كل الوطن - فريق التحريرمنذ 25 ثانيةآخر تحديث : منذ 25 ثانية
فيديوهات تسببت في القبض على فتاتين جديتين في قضية ممارسة الفاحشة والفجور

كل الوطن – وسائل إعلام مصرية: قررت نيابة الدقي في مصر، اليوم الأربعاء، حبس المتهمة ريناد عماد، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة تقديم محتوى وفيديوهات خادشة للحياء.

وقالت النيابة إن هذه الفيديوهات تندرج تحت إذاعة مواد إباحية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

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وبمواجهة المتهمة الفيديوهات الخاصة بها اعترفت بقيامها بتصويرها، وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات التسويق للمنتجات المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة.

وقالت المتهمة في التحقيقات إن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعي وتقوم باستقطاب الفتيات، مشيرة إلى أن حلمها كان الشهرة والثراء السريع.

كانت الإدارة العامة لمباحث الآداب، قد ضبطت المتهمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على موقع «تيك توك» تحتوي على مواد إباحية.

وقامت مباحث الآداب أيضا بالقبض على فتاة أخرى تدعى منار سامي لديها فيديوهات على موقع “التيك توك”، أثناء تواجدها بمدينة بنها.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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المصدر : https://www.kolalwatn.net/?p=389997

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