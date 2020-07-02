شيخ الأزهر يعلن موقفه من مخططات الضم الإسرائيلية

كل الوطن – المصرى اليوم : أعلن الأزهر الشريف رفضه الكامل لمخططات ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، التي تسعى إليها إسرائيل.

وبحسب بيان، نشره موقع صحيفة “المصري اليوم”، فالأزهر والإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، يؤكدون على “الرفض الكامل لمخططات الكيان الصهيوني المحتل للاستيلاء على أجزاء من الضفة الغربية معتمدا على سياسة فرض الأمر الواقع”.

وجاء في البيان أن “هذا الأمر يشكل تهديدا للسلام في المنطقة وانتهاكا خطيرا للقوانين والمواثيق الدولية، ويمثل تعديا صارخا على حقوق وأراضي الشعب الفلسطيني المظلوم، مستغلا كعادته، إنشغال المجتمع الدولي في التبعات التي خلفتها جائحة كورونا المستجد على العالم، لتنفيذ تعدياتها الصارخة تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأكد شيخ الأزهر “على رفضه القاطع لهذه الانتهاكات الصارخة، التي ينتهجها الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين، داعيا المجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياته تجاه القضية الفلسطينية”.

ووفقا للبيان “ناشد شيخ الأزهر جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماعات عاجلة للتصدي بقرارات حاسمة لهذا العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني والاستخفاف المتكرر بحقوقه ومقدساته، وبخاصة حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.