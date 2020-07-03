بعد تكرر حوادث الوفاة بسبب الطائرات الورقية.. الإفتاء المصرية تحذر من “اللعب الممنوع”

كل الوطن – وكالات: حذرت دار الإفتاء المصرية من اللهو وممارسة ألعاب تشتمل على أخطار قد تهدد الأرواح، بعد تكرر حالات الوفاة المرتبطة بالطائرات الورقية.

وجاء في بيان عنها أن “اللعب من وسائل الترفيه والترويح عن النفس التي أباحها الإسلام لكونه من متطلبات الفطرة الإنسانية والنفس البشرية.”

وأضافت: “اللعب مباح وجائز إذا كان فيه ما ينفع الناس في عقولهم واستعادة نشاطهم، وهو ممنوع إذا كان مضيعة للوقت وانشغل به الشخص عن مصالحه الدينية والدنيوية أو عاد على صاحبه بالضرر أو التأثير على جسده أو أخلاقه وعقله بشكل سلبي، ما قد يحول اللعب من مصدر للبهجة والسعادة إلى سبب مباشر لحصد الأرواح بطرق متعددة.”

يذكر أن طفلا مصريا لقي حتفه أثناء لهوه بطائرة ورقية في محافظة الإسماعيلية الأسبوع الماضي، كما قتل رجل أمام زوجته وأطفاله، بعدما قام عدد من الأشخاص بالاعتداء عليه عقب رفضه صعودهم لسطح منزله لإحضار طائرة ورقية سقطت عليه.